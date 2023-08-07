Samsunspor, Ntcham'ı açıkladı

Samsunspor, Swansea City'nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Ntcham'ı açıkladı
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07 Ağustos 2023 23:56
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 23:57
Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı. Ntcham, İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde düzenlenen törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Swansea City'nin orta saha oyuncusu Olivier Ntcham ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" denildi.

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