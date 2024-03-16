Samsunspor, Hatayspor'a rakip olacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor, pazar günü Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Samsunspor, Hatayspor'a rakip olacak
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16 Mart 2024 14:40
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 38 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Marius Mouandilmadji dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı, Yılport Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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