Samsunspor Gaziantep deplasmanında

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.
Ligde çıktığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin ise 10 puanı bulunuyor.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında görev yapamayacak.