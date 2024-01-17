Samsunspor, Fenerbahçe'nin 3 yıldızını istiyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da FIFA tarafından verilen ve CAS'ta onaylanan iki dönem transfer yasağı ertelendi. Bu kararın ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe forması giyen 3 yıldız isme talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor, Fenerbahçe'nin 3 yıldızını istiyor!
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17 Ocak 2024 11:47
Son güncelleme 17 Ocak 2024 11:49
Transfer yasağı bu dönem için kalkan Karadeniz ekibi Samsunspor'da müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde Başkan Yüksel Yıldırım'ın, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi.

MERT HAKAN, KING VE BATSHUAYI'YE KANCA

Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş, King ve Batshuayi için ilk teması kurduğu bildirildi.

Özellikle Belçikalı yıldız golcü Batsman lakaplı Batshuayi konusunda ısrarcı olan Yıldırım'ın, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğü belirtildi.

DİĞER ADAY UMUT BOZOK

Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi, santrfor transferinde Trabzonspor'dan Umut Bozok için de nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.

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