Samsunspor, Fenerbahçe'nin 3 yıldızını istiyor!

Transfer yasağı bu dönem için kalkan Karadeniz ekibi Samsunspor'da müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Ligde düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde Başkan Yüksel Yıldırım'ın, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği öğrenildi.



MERT HAKAN, KING VE BATSHUAYI'YE KANCA



Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş, King ve Batshuayi için ilk teması kurduğu bildirildi.



Özellikle Belçikalı yıldız golcü Batsman lakaplı Batshuayi konusunda ısrarcı olan Yıldırım'ın, bu konuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da görüştüğü belirtildi.



DİĞER ADAY UMUT BOZOK



Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi, santrfor transferinde Trabzonspor'dan Umut Bozok için de nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.



