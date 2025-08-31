Samsunspor'dan saldırı açıklaması: 'Vefat haberi doğru değil'

Trabzonspor maçı öncesi deplasman yolculuğunda Giresun'da Samsunspor taraftarlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilerde bir taraftarın hayatını kaybettiği öne sürülse de, Samsunspor yaptığı yeni açıklamayla bu bilgiyi yalanladı.





SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA



Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri yer aldı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım,diyerek kamuoyundaki yanlış bilgilere açıklık getirdi.Samsun Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarları, Giresun'da yemek molası verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğramış, olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İlk paylaşımlarda bir taraftarın yaşamını yitirdiği belirtilmiş, ancak Samsunspor'un resmi açıklamasıyla durumun ciddi ve ağır yaralanma olduğu netleşmişti.