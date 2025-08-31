Samsunspor'dan saldırı açıklaması: 'Vefat haberi doğru değil'

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-08'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-06'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-09'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-07'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
1-046'
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-139'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-174'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-047'
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-262'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-278'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-050'

Samsunspor'dan saldırı açıklaması: "Vefat haberi doğru değil"

Trabzonspor maçı öncesi deplasman yolculuğunda Giresun'da Samsunspor taraftarlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilerde bir taraftarın hayatını kaybettiği öne sürülse de, Samsunspor yaptığı yeni açıklamayla bu bilgiyi yalanladı.

31 Ağustos 2025 20:40 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan saldırı açıklaması: 'Vefat haberi doğru değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor maçı öncesi deplasman yolculuğunda Giresun'da Samsunspor taraftarlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilerde bir taraftarın hayatını kaybettiği öne sürülse de, Samsunspor yaptığı yeni açıklamayla bu bilgiyi yalanladı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri yer aldı.



BAŞKAN YILDIRIM: "TRABZONSPOR'LA İLGİSİ YOK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Olayın Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarıyla hiçbir ilişkisi yok. Ertuğrul Doğan ile birlikte çok iyi ilişkilerimiz var. Vefat haberi kesin değil." diyerek kamuoyundaki yanlış bilgilere açıklık getirdi.

NE OLMUŞTU?

Samsun Gazetesi'nde yer alan habere göre, Trabzonspor deplasmanına giden Samsunspor taraftarları, Giresun'da yemek molası verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğramış, olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İlk paylaşımlarda bir taraftarın yaşamını yitirdiği belirtilmiş, ancak Samsunspor'un resmi açıklamasıyla durumun ciddi ve ağır yaralanma olduğu netleşmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
10 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
13 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
