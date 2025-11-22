Samsunspor'da Beşiktaş öncesi 5 eksik!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.