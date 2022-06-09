Samsunspor, Alim Öztürk transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Alim Öztürk'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Alim Öztürk transferini açıkladı
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09 Haziran 2022 15:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, savunma oyuncusu Alim Öztürk'ü renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen 29 yaşındaki Alim Öztürk ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol atma başarısı gösterdi.



 
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