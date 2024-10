A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da

ile karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 1-0 kazandı.



Millilerimize galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Karadağ'ın ise grupta puanla tanışamadı.



PUAN DURUMU:



(7) TÜRKİYE



(5) Galler

(4) İzlanda

(0) Karadağ











BİZİM ÇOCUKLAR HIZLI BAŞLADI



Bizim Çocuklar, mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın, 9. dakikada ise Orkun Kökçü'nün etkili kafa vuruşu kaleci engeline takıldı. Henüz 12. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Merih Demiral'ın kafa vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.



SON ANDA UĞURCAN!



28. dakikada Karadağ 'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.



MERİH'TEN KRİTİK MÜDAHELE



Mücadelenin 36. dakikasında ise Karadağ atağında topla buluşan Krstovic, ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan sert vurdu. Savunmada Merih Demiral, topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.







ÖNCE DİREK, SONRA ÜST AĞLAR



İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadele A Milli Takımı'mız, 55. dakikada yine hole yaklaştı. Orkun Kökçü, ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top yakın direkten geri döndü. Ardından havalanan topa yakın mesafeden Arda Güler kafayı vurdu. Top bu kez üst ağlarda kaldı.







İRFAN CAN KAHVECİ KAPIYI KIRDI!



İRFAN CAN KAHVECİ KAPIYI KIRDI!

Dakikalar 69'u gösterirken Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası içinde Kenan Yıldız'a pas attı. Kenan'ın vuruşu direkten döndü, İrfan Can Kahveci topu tamamladı ve Milli Takımı'ı 1-0 öne geçirdi. A Milli Futbol Takımı, grupta bir sonraki maçta 14 Ekim Pazartesi günü, İzlanda'ya konuk olacak. Karadağ ise aynı gün deplasmanda Galler ile karşılaşacak.







MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kaybettikleri Galler maçından farklı olarak kaleci Milan Mijatovic, Slobodan Rubezic, Milos Brnovic ve Stefan Mugosa yerine kaleci Igor Nikic, Igor Vujacic, Marko Bakic ve Nikola Krstovic'i oynattı.

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Karadağ'ın az sayıdaki taraftarları da Samsunlularla birlikte maçı takip etti.

Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu.

Samsunlular, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

İki ülkenin milli futbolcuları seremoniye, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi (EMŞAV) ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan da stadyumdaki yerine aldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs

Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)

Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Kenan Yıldız), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic (Dk. 76 Brnovic), Kuc (Dk. 60 Marko Jankovic), Bakic (Dk. 90 Vukotic), Camaj (Dk. 60 Osmajic), Jovetic (Dk. 76 Mugosa), Krstovic

Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+1 Kaan Ayhan, Dk. 90+3 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 88 Brnovic, Dk. 90+3 Osmajic (Karadağ)