Samet Akaydın: 'Milli takımdan vazgeçmedim'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart'ta deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Samet Akaydin, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



Samet Akaydin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki maç üst üste kazanmanın takımın moral ve motivasyonunu artırdığını belirtti.



Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Akaydin, "Her maçı kazanmak için çalışıyoruz, Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak. Kazanmak için çıkacağız. Bunun için elimizden gelenin iyisini sahaya koymaya çalışacağız." dedi.



Akaydin, galibiyet serilerine devam etmek istediklerini belirterek, "Güzel bir birlik ve beraberliğimiz var, gerçekten takımda uyum falan her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Ben Antalyaspor'dan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Rize'de yabancılık çekmediğini anlatan Akaydin, şöyle devam etti:



"Ben bu yörenin evladıyım. Uzun bir süredir Karadeniz'de değildim ama burada doğdum, burada büyüdüm. Buraların insanlarının nasıl olduğunu biliyorum. İnatçı, pes etmeyen ve hırslı bir yapımız olduğunu her zaman biliyorum. Ben de öyleyim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışırım. Çaykur Rizespor'da mutluyum. Ligin ikinci yarısında geldim. Şu anda buradaki hedefim Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere taşımak."



Çaykur Rizespor'da bir yıl daha sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Akaydin, "Onu şu an düşünmüyorum. Hedefimiz bu dönem Çaykur Rizespor'u en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek. Ondan sonrasını tabii bakacağız. Süreç ne gösterecek, göreceğiz hep beraber." ifadelerini kullandı.



Akaydin, A Milli Takım'da oynamaya devam ettiğini de belirterek, şunları kaydetti:



"İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Hedeflerim tabii ki devam ediyor. Çaykur Rizespor'a gelmem demek, milli takımdan vazgeçmem demek veya milli takıma daha gidemeyeceğim anlamına gelmiyor. Nerede olursam olayım performansımı en iyi şekilde göstermek, oralara ait olduğumu göstermek istiyorum. Burada da aynı şekilde. Önümüzde milli takım maçı var, 20-23 Mart'ta. İnşallah oraya da gideceğim. Buna inanıyorum. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Daha da iyi oluyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım. İnşallah milli takımımızda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim."