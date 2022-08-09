Samatta, eski kulübüne dönüyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta'nın yeni takımı netleşiyor.



29 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Genk, Samatta'nın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Taraftar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Tanzanyalı futbolcunun transferi resmiyet kazanacak.



Samatta, kariyerinde daha önce de 2016-2020 yılları arasında Genk'te forma giydi.



Fenerbahçe'nin, Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Samatta'nın sarı-lacivertli kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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