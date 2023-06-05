Philadelphia 76ers'ın eski yardımcı antrenörü Sam Cassell'in, Joe Mazzulla'nın yönetiminde Boston Celtics'in koçluk kadrosuna katılacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Cassell'in Mazzulla altında Celtics kadrosuna katılmayı kabul ettiğini bildirdi. Cassell'in, ligdeki en genç koç olan Mazzulla tarafından yönetilen Boston benchine veteran tecrübesi katması bekleniyor.



2009'dan beri NBA'de yardımcı koçluk yapan Cassell, son üç sezonunu Philadelphia'da Doc Rivers altında geçirmiş ve öncesinde LA Clippers (2014-2020) ve Washington Wizards'ta (2009-2014) görev almıştı.



53 yaşındaki eski oyuncu 1993'ten 2009'a kadar ligde forma giymiş ve üç şampiyonluk kazanmış, bunlardan biri 2008'de Rivers'ın Celtics'in başantrenörü olduğu Boston'da gelmişti.



Son yıllarda adı sık sık başantrenör adayları arasında geçen Cassell, kendisi yerine koç Nick Nurse'ü tercih eden Sixers'ın da adaylarından biriydi.





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