Salih Uçan: "19 yaşında adıma besteler yazıldı, o günleri özlüyorum"

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe'deki günlerini özlediğini söyledi.

Salih Uçan: '19 yaşında adıma besteler yazıldı, o günleri özlüyorum'
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16 Nisan 2020 08:03
Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Salih Uçan, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Şu anda Alanyaspor forması giyen Salih, "Fenerbahçe'ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. Herkes beni el üstünde tutuyordu. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Değişik kulüplerle kiralık olarak oynadım ama umduğumu bulamadım. Ne zaman ki Alanyaspor'a transferim gerçekleşti. Erol Bulut hocamla kendimi buldum" dedi.

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