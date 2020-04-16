Salih Uçan: '19 yaşında adıma besteler yazıldı, o günleri özlüyorum'

Alanyaspor'da forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Salih Uçan, NTV'ye açıklamalarda bulundu.Şu anda Alanyaspor forması giyen Salih, "Fenerbahçe'ye gelişim büyük yankı uyandırmıştı. Herkes beni el üstünde tutuyordu. 19 yaşımdaydım ve tribünler bana besteler yapmıştı. O günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı.26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Değişik kulüplerle kiralık olarak oynadım ama umduğumu bulamadım. Ne zaman ki Alanyaspor'a transferim gerçekleşti. Erol Bulut hocamla kendimi buldum" dedi.