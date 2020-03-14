Sala'nın düşen uçağı ile ilgili kahreden ayrıntı

21 Ocak 2019 tarihinde Fransa'nın Nantes kulübünden Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olmak için bindiği uçak düşen ve hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.Kazayı inceleyen İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nden yapılan açıklamada uçağı kullanan David Ibbotson isimli pilotunPilotun ayrıcave ek olarakbilgisi kamuoyuna duyuruldu.Kazanın olduğu günden 13 gün sonra düşen uçağın yeri tespit edilmiş ve ondan da 3 gün sonra Sala'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıtlara göre pilot Ibbotson'un cesedine ise hala ulaşılamadı.