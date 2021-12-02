Salah'tan Ballon d'Or sözleri

Ballon d'Or yarışında 7. sırada yer alan Muhammed Salah, ödül ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Salah'tan Ballon d'Or sözleri
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02 Aralık 2021 16:58
Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ballon d'Or'da 7. olması ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

'Oylama sonuçlandığında neler hissettin' sorusu sorulan Salah, "Söyleyecek bir şey yok. Umarım gelecek yıl daha yukarıda yar alırım" ifadelerini kullandı.

Salah'ın yedinci sırada yer aldığı yarışta, ödülü Arjantinli Lionel Messi 7. kez kazanmıştı.


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