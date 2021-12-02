Salah'tan Ballon d'Or sözleri

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ballon d'Or'da 7. olması ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.



'Oylama sonuçlandığında neler hissettin' sorusu sorulan Salah, "Söyleyecek bir şey yok. Umarım gelecek yıl daha yukarıda yar alırım" ifadelerini kullandı.



Salah'ın yedinci sırada yer aldığı yarışta, ödülü Arjantinli Lionel Messi 7. kez kazanmıştı.





İLGİLİ VİDEO