Sakatlıklar Beşiktaş'ın belini büktü!

Beşiktaş, Lyon ve Galatasaray ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sakatlıklar Beşiktaş'ın belini büktü!
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23 Ekim 2024 11:21

Beşiktaş, Lyon ve Galatasaray ile kritik deplasman sınavlarına çıkacağı haftada sakatlıklardan yana çok dertli.

5 SAKATLIK

Beşiktaş'ın kalesinden hücumuna kadar kritik eksikleri var. Omzunda tendon yaralanması olan kaleci Mert Günok, yarın Lyon maçında yok, Galatasaray'a yetişmesi zor. Stoper Gabriel Paulista, Gaziantep maçında yaşadığı sakatlığı atlatıp takıma dönmeye çalışıyor. Adalesinde problem olan Milot Rashica da Avrupa sınavında olmayacak, derbiye yetişmeye çalışacak. Ersin Destanoğlu ise tam anlamıyla hazır değil ancak Lyon maçında fedakârlık göstererek kalede olmayı planlıyor. Bu oyuncular dışında Chamberlain adale sakatlığı yaşadı ve 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİ PLANLARI!

İdeal kadrosunu oluşturmakta zorlanan Giovanni van Bronckhorst'un, Paulista'yı riske atıp atmamaya karar vermediği kaydedildi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Mert, Paulista ve Rashica'yı Galatasaray maçına kadar hazır görmek istiyor. Hollandalı hoca, derbide kritik öneme sahip olduklarını düşündüğü 3 ismi de RAMS Park'ta 11'e koymayı düşünüyor.

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