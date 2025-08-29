Sadettin Saran'dan transfer ve seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW TV ekranlarında kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Saran, transfer sorusuna yayında şu sözlerle yanıt verdi:

Başkan seçilmeleri halinde tüzük değişikliğine gideceklerini açıklayan Saran:ifadelerini kullandı.dedi.Sadettin Saran ayrıca "Ne zaman kaybedersiniz? Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz. Bu benim lafım. Fatih Terim sağda solda kullanıyor ama bu benim lafım." ifadelerini kullandı.sorusuna ise Saran şu yanıtı verdi:Bir önceki adaylık döneminde Antonio Conte ile anlaştığı hatırlatılan Saran, "O zamanın şartlarında Conte'nin en iyisi olduğunu düşünmüştüm. 'Ben bir takım bekliyorum' demişti. Kıramayacağı insanları devreye soktum, kahvaltı diye buluştuk. Görüşme öğlene kadar sürdü. Son aşamada prensipte anlaştık ama olmadı, biliyorsunuz. Ben aday olmayınca gerçekleşmedi. O da şu an Napoli'de mutlu" dedi.