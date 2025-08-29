29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Sadettin Saran'dan transfer ve seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertli camianın gündemindeki konular hakkında konuştu.

calendar 29 Ağustos 2025 09:49 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan transfer ve seçim açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW TV ekranlarında kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Saran, transfer sorusuna yayında şu sözlerle yanıt verdi:



"Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi."

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Başkan seçilmeleri halinde tüzük değişikliğine gideceklerini açıklayan Saran:

"3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1,5 sene olacak." ifadelerini kullandı.

GÖREV SÜRESİ

"Seçilirsek görev süremiz 1,5 yıl olacak. Bu sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan başkanlığı bırakacağım." dedi.

Sadettin Saran ayrıca "Ne zaman kaybedersiniz? Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz. Bu benim lafım. Fatih Terim sağda solda kullanıyor ama bu benim lafım." ifadelerini kullandı. 

AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ

"Bugün olsa Aziz Yıldırım'ın elini sıkar mısınız?" sorusuna ise Saran şu yanıtı verdi:

"Ben birlik beraberliği boşuna söylemiyorum. Tabii ki sıkarım. Ayrıca Aziz Bey beni Fenerbahçe camiasına getiren insandır. Allah razı olsun. Elini de sıkarım. Öyle bir niyetim var zaten." 

ANTONIO CONTE

Bir önceki adaylık döneminde Antonio Conte ile anlaştığı hatırlatılan Saran, "O zamanın şartlarında Conte'nin en iyisi olduğunu düşünmüştüm. 'Ben bir takım bekliyorum' demişti. Kıramayacağı insanları devreye soktum, kahvaltı diye buluştuk. Görüşme öğlene kadar sürdü. Son aşamada prensipte anlaştık ama olmadı, biliyorsunuz. Ben aday olmayınca gerçekleşmedi. O da şu an Napoli'de mutlu" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.