Sadettin Saran'dan transfer ve seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, NOW TV ekranlarında kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Saran, transfer sorusuna yayında şu sözlerle yanıt verdi:
"Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi."
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Başkan seçilmeleri halinde tüzük değişikliğine gideceklerini açıklayan Saran:
"3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1,5 sene olacak." ifadelerini kullandı.
GÖREV SÜRESİ
"Seçilirsek görev süremiz 1,5 yıl olacak. Bu sürede şampiyon yapamazsam bahanelere sığınmadan başkanlığı bırakacağım." dedi.
Sadettin Saran ayrıca "Ne zaman kaybedersiniz? Yenildiğinizde kaybetmezsiniz. Pes ettiğinizde kaybedersiniz. Bu benim lafım. Fatih Terim sağda solda kullanıyor ama bu benim lafım." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ
"Bugün olsa Aziz Yıldırım'ın elini sıkar mısınız?" sorusuna ise Saran şu yanıtı verdi:
"Ben birlik beraberliği boşuna söylemiyorum. Tabii ki sıkarım. Ayrıca Aziz Bey beni Fenerbahçe camiasına getiren insandır. Allah razı olsun. Elini de sıkarım. Öyle bir niyetim var zaten."
ANTONIO CONTE
Bir önceki adaylık döneminde Antonio Conte ile anlaştığı hatırlatılan Saran, "O zamanın şartlarında Conte'nin en iyisi olduğunu düşünmüştüm. 'Ben bir takım bekliyorum' demişti. Kıramayacağı insanları devreye soktum, kahvaltı diye buluştuk. Görüşme öğlene kadar sürdü. Son aşamada prensipte anlaştık ama olmadı, biliyorsunuz. Ben aday olmayınca gerçekleşmedi. O da şu an Napoli'de mutlu" dedi.