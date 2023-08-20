Ryan Gravenberch'ten Ziyech'e beğeni!

Bayern Münih forması giyen Ryan Gravenberch, Hakim Ziyech'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma alevli emoji ile yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ryan Gravenberch'ten Ziyech'e beğeni!
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20 Ağustos 2023 15:14
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara imza attığı anların fotoğraflarını paylaştı.

Hakim Ziyech'in bu paylaşımına sürpriz bir yorum geldi. Bayern Münih forması giyen ve adı Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Ryan Gravenberch, Ziyech'in gönderisine alevli emoji gönderdi.

Gravenberch'in bu yorumu Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Hakim Ziyech ve Ryan Gravenberch, Ajax'ta birlikte forma giymişti. 

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