Rose: "Artık GOAT'um Jordan değil, Thomas"

NBA'in eski süperstarlarından Derrick Rose, HoopsHype'tan Cyro Asseo de Choch'a verdiği röportajda tüm zamanların en iyisi (GOAT) tercihini değiştirdiğini açıkladı.

calendar 03 Haziran 2025 13:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rose: 'Artık GOAT'um Jordan değil, Thomas'
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NBA'in eski süperstarlarından Derrick Rose, HoopsHype'tan Cyro Asseo de Choch'a verdiği röportajda tüm zamanların en iyisi (GOAT) tercihini değiştirdiğini açıkladı.

Rose'a göre artık en büyük isim Michael Jordan değil, Isiah Thomas.

"Benim GOAT'um artık Isiah Thomas çünkü o da Chicago'dan" diyen Rose, Thomas'ın kariyerini efsanelerle dolu dönemlerde elde ettiği zaferlerle savundu:

"Magic, Mike ve Bird'ü kariyerlerinin zirvesinde yenen tek isim o."


Rose, daha önce GOAT olarak Michael Jordan'ı anmasının, hayranlıktan kaynaklandığını ama zamanla bu tercihin kendisiyle özdeşleşmediğini fark ettiğini söyledi:

"Eskiden MJ derdim ama aslında o değil. Onun hikâyesine ve nasıl kazandığına hayrandım ama ben bir iki numara değilim, onun gibi skor üretmiyorum."

36 yaşındaki eski yıldız oyun kurucu, Isiah Thomas'ın oyun tarzı ve geçmişinin kendi yaşamıyla daha çok örtüştüğünü belirtti.

Chicago doğumlu Derrick Rose, şehrin efsane liselerinden Simeon'da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2008 NBA Draftı'nda birinci sıradan Chicago Bulls tarafından seçilmişti.

Detroit Pistons'ı 1989 ve 1990'da üst üste şampiyonluğa taşıyan Isiah Thomas, Lakers, Celtics ve Bulls gibi dönemin dev takımlarını yenerek tarih yazmıştı. Thomas, sadece 1.85 boyuyla büyük maçlardaki liderliği ve savaşçı kimliğiyle biliniyor.


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