AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Hernan Crespo yönetimindeki Al-Ain ile Luis Castro'nun ekibi Al-Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al-Ain 1-0 kazandı.
Al-Ain'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Konuk ekipte Aymeric Laporte, karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.
Rövanş karşılaşması 11 Mart tarihinde Al-Nassr'ın sahasında oynanacak.
Al-Ain'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Soufiane Rahimi kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Konuk ekipte Aymeric Laporte, karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.
Rövanş karşılaşması 11 Mart tarihinde Al-Nassr'ın sahasında oynanacak.
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