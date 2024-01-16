Ronaldo için transfer itirafı!

Juventus'un eski genel müdürü Giuseppe Marotta, Cristiano Ronaldo'nun 2018 yılında İtalyan ekibine transferinin beklenen etkiyi yaratmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ronaldo için transfer itirafı!
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16 Ocak 2024 18:17
Juventus'un eski genel müdürü Giuseppe Marotta, Cristiano Ronaldo ile ilgili bir itirafta bulundu.

Marotta, 2018 yılında Portekizli yıldızı Juventus'a transfer etmenin beklentiyi karşılamadığını söyledi.

Marotta, "Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a transfer etmek, beklenen sonuçları getirmedi. Katkısı, yüksek beklentilerimizi karşılamadı" sözlerini kullandı.

Juventus'ta 2018-2021 yılları arasında forma giyen Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibinde 134 maçta 101 gol attı ve 22 asist yaptı.

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