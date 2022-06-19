Rodrygo: 'Neymar bana söyledi, bırakıyor'

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo, Brezilya Milli Takımı'nın 10 numarası Neymar hakkında söyledikleri ile gündem oldu.



Bir podcast'te konuşan Rodrygo, "Brezilya Milli Takımı kampında Neymar bana, 'Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakıyorum, 10 numarayı sen giyersin' dedi." ifadelerini kullandı.



Brezilya Milli Takımı için büyük bir anlam ifade eden 10 numaralı formanın kendisine teklif edilmesi sonrası şaşkınlık yaşadığını söyleyen Rodrygo, "Neymar, 10 numarayı bana teklif ettiğinde ne diyeceğimi bilemedim. Onun milli takımı bırakmaması gerektiğini söyledim ancak sadece gülümsedi ve bir cevap vermedi." dedi.



2010 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen Neymar, çıktığı 119 maçta 74 gol kaydetti. Neymar, 77 gol ile Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Pele'den yalnızca 3 gol uzaklıkta bulunuyor.

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