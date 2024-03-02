Roberto Hilbert: ''O derbileri unutamıyorum!''

Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta eski futbolculardan Roberto Hilbert, TRT Spor'a konuştu. Siyah-beyazlıların eski yıldızı, Türkiye'de forma giydiği dönemde unutamadığı derbileri sıraladı.
Beşiktaş'ın her zaman şampiyonluk hedeflemesi gerektiğini belirten eski futbolcu, "Hedefleri her zaman şampiyonluk olmalı. Umarım gelecek yıl onlar için daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında konuşan Roberto Hilbert şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın büyük bir hayranıyım, bu yüzden umarım bu derbiyi kazanırlar. Bu derbiyi kazanmak bence sezonun en büyük olayı olabilir. Türkiye'de birçok derbi var ve her derbinin kendi tarihi var. Aynı zamanda bu derbi umarım Beşiktaş lehine sonuçlanır. Bu derbiyi kazanabilmek motivasyonu daha da artırabilir ve zannediyorum önümüzdeki önemli maçlar için özgüveni artırabilir."
Unutamadığı derbilerden bahseden Roberto Hilbert, "Beşiktaş için en özel derbi Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız son derbiydi. Eski İnönü Stadyumu'nda 3-2 kazandığımız mücadeleydi. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı oynadığım ilk derbi eski Ali Sami Yen Stadyumu'nda 2-1 kazandığımız maçtı. Bu iki derbi benim için çok özel" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın her zaman şampiyonluk hedeflemesi gerektiğini belirten eski futbolcu, "Hedefleri her zaman şampiyonluk olmalı. Umarım gelecek yıl onlar için daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakkında konuşan Roberto Hilbert şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın büyük bir hayranıyım, bu yüzden umarım bu derbiyi kazanırlar. Bu derbiyi kazanmak bence sezonun en büyük olayı olabilir. Türkiye'de birçok derbi var ve her derbinin kendi tarihi var. Aynı zamanda bu derbi umarım Beşiktaş lehine sonuçlanır. Bu derbiyi kazanabilmek motivasyonu daha da artırabilir ve zannediyorum önümüzdeki önemli maçlar için özgüveni artırabilir."
Unutamadığı derbilerden bahseden Roberto Hilbert, "Beşiktaş için en özel derbi Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız son derbiydi. Eski İnönü Stadyumu'nda 3-2 kazandığımız mücadeleydi. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı oynadığım ilk derbi eski Ali Sami Yen Stadyumu'nda 2-1 kazandığımız maçtı. Bu iki derbi benim için çok özel" ifadelerini kullandı.
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