Rizespor, kaleci transferini duyurdu: Yahia Fofana

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı kalecisi Yahia Fofana'yı transfer etti.

calendar 02 Eylül 2025 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rizespor, kaleci transferini duyurdu: Yahia Fofana
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ve Fofana ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kontroller ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

