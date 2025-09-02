Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekibi Angers ve Fofana ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki oyuncu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Kontroller ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Fofana, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Yahia Fofana'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Rizespor, kaleci transferini duyurdu: Yahia Fofana
Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı kalecisi Yahia Fofana'yı transfer etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kalecisi Yahia Fofana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Keny Arroyo, resmen Cruzeiro'da
-
9
Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor'la masada
-
8
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!
-
7
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
-
6
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder bombası
-
5
Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi
-
4
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni
-
3
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi
-
2
"Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'ye haber yolladı"
-
1
Galatasaray için İstanbul'da: İlkay Gündoğan
- 00:06 Fenerbahçe'de adaylar: Spalletti ve Conceiçao
- 23:40 Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi transfer etti
- 23:35 Rizespor, kaleci transferini duyurdu: Yahia Fofana
- 23:32 Ademola Lookman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda
- 23:25 Tammy Abraham, baba oldu
- 23:19 Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sonuçları!
- 23:03 A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü
- 21:47 Sertaç Şanlı: "Madalya adayı olduğumuzu gösterme fırsatı"
- 21:41 Serik Spor Futbol A.Ş kulübüne SGK'dan icra şoku
- 21:32 İlkay Gündoğan, Galatasaray'da!
- 21:23 Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
- 21:09 Bologna'da sürpriz karar: Immobile UEFA kadrosunda yer almadı
- 20:47 Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 20:35 Beşiktaş gözünü Real Madrid'in genç yıldızına dikti
- 20:17 Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması!
- 20:01 Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi!
- 19:34 Manchester United'ı kupadan eleyen 4. Lig ekibine ceza!
- 19:28 Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Reçber transfer oldu!
- 19:26 Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci skandalı
- 19:24 Vanspor, Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer etti
- 18:48 Cyle Larin Feyenoord'a kiralandı!
- 18:45 Fenerbahçe'den teknik direktör gelişmesi!
- 18:32 Jose Mourinho için Rusya iddiası!
- 18:24 Yusuf Akçiçek: "Mourinho, benim futboldaki babam"
- 18:13 Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi açıkladı!
- 17:58 Gaziantep FK'den Tayyip Talha Sanuç hamlesi!
- 17:38 Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır açıklaması!
- 17:38 Erik ten Hag, 3 Maçta 6 milyon euro kazandı
- 17:22 Trabzonspor'dan kaleci hamlesi: Stefan Ortega
- 17:19 Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına mesaj
- 17:08 Rizespor Fildişili kaleci Yahia Fofana
- 16:49 Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı
- 16:46 Milli voleybolcu Çalışkan kardeşlerin babası toprağa verildi
- 16:41 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'da yapılacak
- 16:39 Milli boksörler, dünya şampiyonası için İngiltere'ye gitti
- 16:16 "Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'ye haber yolladı"
- 16:01 Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı
- 16:01 Galatasaray için İstanbul'da: İlkay Gündoğan
- 15:49 JaVale McGee, kariyerini Avustralya'da sürdürme kararını konuştu
- 15:46 Yabusele: "DNA'm Knicks taraftarına çok uygun"
- 15:45 Wembanyama parkelere döndü, "sahada harika göründü"
- 15:37 Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidince, oğlunun adını değiştirdi
- 15:23 Trabzonspor, Deniz Ertaş için Konyaspor'la masada
- 15:19 Beşiktaş'tan yerli sağ bek hamlesi: Gökhan Sazdağı!
- 15:14 Tanju Özcan, Ali Koç'tan özür diledi
- 15:08 Amed SF, Abdullah Tazgel'i Kütahyaspor'a kiraladı
- 15:04 Hidayet Türkoğlu: "Şu an bir hikaye yazma yolundalar"
- 14:58 Trabzonspor'da kale için alternatifler masada
- 14:55 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti
- 14:51 Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası düzenlendi
- 14:50 Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti!
- 14:48 Bursalı master atletten Balkan Şampiyonası'ndan 4 madalya!
- 14:46 Karaman'da yapılan tekerlekli paten pistinde sporcular uluslararası yarışlara hazırlanacak
- 14:46 Eski Karşıyakalı Adem Bona ay-yıldızlı formayla şov yaptı
- 14:44 Ergan Dağı yatırımlarla yaz-kış doğa sporlarının merkezi haline geliyor
- 14:41 Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır
- 14:37 İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe, hentbol ve su topunda birleşiyor
- 14:32 Menemen FK, Efe Pazar'la sözleşme imzaladı
- 14:32 Keny Arroyo, resmen Cruzeiro'da
- 14:30 Nazillispor'a tıraş sponsoru
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester United'ı kupadan eleyen 4. Lig ekibine ceza!
Cyle Larin Feyenoord'a kiralandı!
Erik ten Hag, 3 Maçta 6 milyon euro kazandı
Avrupa takımları, Premier Lig ekiplerinin hızına yetişemedi
Donnarumma, Manchester City'de!
Marsilya resmen duyurdu: Pavard!
Benfica'da Kerem yerine transfer: Lukebakio
Bayern Münih, Jackson ile imzaladı!
Senne Lammens Manchester United'ta!
Tottenham, PSG'den Kolo Muani'yi kiraladı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|4
|4
|0
|0
|13
|1
|12
|2
|Trabzonspor
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|10
|3
|Göztepe
|4
|2
|2
|0
|6
|1
|8
|4
|Konyaspor
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|7
|5
|Fenerbahçe
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|7
|6
|Samsunspor
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|7
|Antalyaspor
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|6
|8
|Gaziantep FK
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|6
|9
|Alanyaspor
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|10
|Eyüpspor
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|4
|11
|Beşiktaş
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|12
|Karagümrük
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|3
|13
|Başakşehir
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|14
|Kayserispor
|3
|0
|2
|1
|2
|6
|2
|15
|Kocaelispor
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|1
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kasımpaşa
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|0
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0