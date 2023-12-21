Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynana maçı Rizespor 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve54. dakikalarda Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1 ve 58. dakikalarda ise Verasanovic kaydetti.



Pendikspor'da Welinton, 62. dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Rizespor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendikspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.



Alınan galibiyetle Rizespor, puanını 25'e çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR!



9. dakikada Pendikspor öne geçti. Savunmanın hatasında Lusamba'nın derinlemesine pasına iyi hareketlenen Halil Akbunar'ın ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdikten sonra sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-1.



16. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Topu uzaklaştırmakta ağır davranan savunmanın hatasından yararlanan Gaich'in ceza yayı üzerinde iki oyuncudan kurtulduktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'ün solundan ağlarla buluştu: 1-1.



41. dakikada ev sahibi ekip üstünlüğü yakaladı. Muhammet Taha Şahin'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Benhur Keser, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra önde olan kaleci Burak Öğür'ün üzerinden aşırtarak topu filelere gönderdi: 2-1.



45+1. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Benhur Keser'in ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic, sol ayak içi plase ile ön direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1



Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.





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