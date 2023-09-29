Rıza Çalımbay'dan Samsunspor açıklaması!

Samsunspor ile adı geçen teknik adamlardan biri olan Rıza Çalımbay, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan Samsunspor açıklaması!
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29 Eylül 2023 11:28
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'la adı geçen teknik direktörlerden biri olan Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.

ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMASI

Çalımbay, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." ifadelerini kullandı.

Son olarak Sivasspor'da çalışan ve kırmızı-beyazlı ekipte 4 yıl görev alan 60 yaşındaki teknik adam, 2021-2022 sezonunda İç Anadolu ekibine tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.

YALÇIN VE KOCAMAN

Samsunspor'da Çalımbay dışında Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın da adı gündeme gelmişti.

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