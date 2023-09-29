Rıza Çalımbay'dan Samsunspor açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'la adı geçen teknik direktörlerden biri olan Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi.



ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMASI



Çalımbay, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." ifadelerini kullandı.



Son olarak Sivasspor'da çalışan ve kırmızı-beyazlı ekipte 4 yıl görev alan 60 yaşındaki teknik adam, 2021-2022 sezonunda İç Anadolu ekibine tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı.



YALÇIN VE KOCAMAN



Samsunspor'da Çalımbay dışında Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'ın da adı gündeme gelmişti.



