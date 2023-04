Rıza Çalımbay'dan, A Milli Takım ve Trabzonspor iddialarına yanıt

624 kezle Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan hocası olarak tarihe geçen, son 3 sezonda oynadığı 140 karşılaşmaya 4 büyüklerden daha fazla mücadelede boy gösteren Rıza Çalımbay istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.



Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan ve şimdiden ismi hem Stefan Kuntz'un geleceğinin eleştirildiği A Milli Takım'la hem de teknik direktör arayan eski kulübü Trabzonspor'la anılıyor. Tecrübeli teknik adama hem istikrarı hem de A Milli Takım ile Trabzonspor iddiaları soruldu. Rıza Çalımbay, Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu.



'Sivas'ın tüm sorumluluğunu alıyorum'



Futbolcuyken de istikrarlı olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Futbolu çok seviyorum. Futbolcuyken de teknik direktörken de işimi çok seviyorum. Teknik ekibim de futbolu çok seviyor. Hâl böyle olunca da sürekli çalışıyoruz, sorumluluk almaktan kaçmıyoruz. 4 senedir Sivas'ın tüm sorumluluğu üzerimizde. Şehir sağ olsun beni seviyor, ben zaten Sivas'lıyım. İyi bir kimyamız var, sonuçları alıyoruz. Üst üste 3 kez Avrupa'ya gittik, bu sezon da grubumuzdan lider çıktık. Ligde de üst sıralara doğru tırmanıyoruz yoğun maçlar sonrasında, inşallah daha da yukarılarda olacağız" dedi.





'Trabzon'da herkes çalışmak ister ama...'



Trabzonspor'la adının anılmasını hatırlattığımız Rıza hoca, "Trabzonspor'da çok güzel anılar yaşadım. 13 ya da 14. sırada aldığımız takımla ligi 5. sırada tamamladık. Üstelik sadece tek transferle. Yalnızca Novak'ı aldık, masrafsız bir şekilde üst sıralarda bitirdik ligi. Trabzon futbol şehri, inanılmaz bir taraftar gücü var, özellikle işler iyi giderken mükemmel destek oluyorlar takıma. Trabzon'da çalıştım, güzel anılar yaşadım ve çok mutlu şekilde ayrıldık. 4 büyük kulüpten biri, kültürü var. Herkes çalışmak ister. Ancak önce bu sezon Sivasspor'la işimizi bitirmemiz gerekiyor. Tamamen Sivas'a odaklıyım. Sözleşmem varken ve sezon devam ediyorken görüşmemiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı.



'Mukaveleyi bile sormam, imzalarım'



A Milli Takım iddialarını da değerlendiren Rıza Çalımbay, "Benim çok istediğim şeylerden bir tanesi. Herkes ister ama ben gerçekten çok istiyorum. Milli takımın her kademesinde oynadım. En alt yaş grubundan, Ümit milli, Genç milli, A Milli Takım'a kadar. A Milli Takım'da kaptanlık da yaptım. O formanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Benim için her şeyden önce gelir. Gittiğim her yere 1 yıllık imza atıyorum. Sözleşmeyle bağlanmak doğru değil, karşılıklı memnun olunursa devam edilir zaten. Milli Takım'da mukaveleyi bile sormam, istenen her rakama imza atarım, para konuşmam. Milli takımda 4 yıl Mustafa hocayla çalıştım, iki yılında A Milli Takım'da beraberdim. Tecrübemiz de var. İstenirse seve seve Ay-Yıldız için çalışırım" yorumunu yaptı.









