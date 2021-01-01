Rivers, Warriors'ın TV yorumcularını "saygısızlıkla" suçladı!

Denver Nuggets guardı Austin Rivers, Golden State Warriors'ın TV yorumcularının "saygısızca" bulduğu ifadelerine karşılık verdi.



Warriors'ın lokal yayın yorumcuları Bob Fitzgerald ve Kelenna Azubuike, Warriors ve Nuggets arasında yakın zamanda oynanan bir maçta, Austin Rivers'ın son uzatma kontratını Philadelphia 76ers Doc Rivers'ın oğlu olmasının bir sonucu olarak imzaladığını iddia etmişlerdi.



"Büyük bir sözleşme uzatması imzalamıştı. Ah, bir dakika, babası koçtu, doğru ya."



Rivers bu ifadelere, Instagram'da paylaşılan videonun altına yazdığı bir yorumla yanıt verdi ve ayrıca, yorumcuların Warriors forveti Andre Iguodola'ya faul yaptığı için düdük çalındıktan sonra hakeme şikayette bulunan takım arkadaşı Campazzo ile dalga geçmelerini de eleştirdi:



"Bence bu yorum biraz komik... özellikle hayatında hiç basketbol oynamamış bir adamdan geldiği için. Kendim ve takım arkadaşım Facu (Facundo Campazzo) hakkında yaptıkları yorumlar saygısızlığın ötesindeydi.



İki yönlü bir oyuncu olarak yüklü bir Clippers takımında benchten gelip sırasıyla 11 sayı, 12 sayı ve 16 sayı ortalama tutturdum... buna rağmen bana gereğinden fazla para kazandığımı mı söylüyor?



Ligde kaç tane adam yaptıklarımın yarısını bile yapmayıp benden daha fazlasını kazandı haberin var mı? Ve hala kazanıyorlar da! Ama soyadım Rivers olduğu için, kolayca ithamda bulunabiliyorlar. Kesinlikle profesyonellik dışı."



Rivers bu sezon 5.4 sayı ortalamasıyla oynuyor.



