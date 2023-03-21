Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, bu sezon MVP yarışındaki oyuncuların anlamsız eleştirilere maruz kalmasının sona ermesini umduğunu söyledi.



Takımın yıldızı Joel Embiid ödülün favorisi olmaya devam ederken, son iki yılın kazananı Nikola Jokic ise Batı'nın zirvesine taşıdığı Denver Nuggets ile kendisinin tam arkasında yer alıyor.



Rivers, ödülü kimin kazanması gerektiğine dair 'toksik' olarak nitelendirdiği tartışmaların, kimsenin bu yıldız oyuncuların yeteneklerini takdir etmemesine neden olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Geçen sene MVP'nin Joel olması gerektiğini düşünüyordum, fakat şu noktaya değinmek istiyorum; insanları yermeyi artık bırakabilir miyiz? Ligdeki oyuncularımızı takdir etmemiz gerekiyor. Giannis, Jayson Tatum, Joker, hepsi harikalar. Birini övmek için diğerlerini gömmemize gerek yok. Hepsi tamamen farklı oyuncular.



Bence Joel aralarında en iyisi ve bu konu için medya veya izleyiciler üzerinde algı yaratmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Yaptıkları ortada diye düşünüyorum. Bununla birlikte, bu oyuncuların hepsine saygım sonsuz. Son zamanlarda neler olup bitiyor bilmiyorum, birini doğrulamak için diğerlerini aşağı çekmemiz gerekiyormuş gibi davranılıyor. Ama hayır, buna gerek yok. Hepsi harika oyuncular."



Embiid bu sezon 33.5 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalıyor.





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