Rivers: "Green, büyük oyuncularla nasıl oynanır onu biliyor!"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, Danny Green'in bu sezon 76ers ile oynayacağı rol hakkında konuştu.



Rivers, Sixers Wire'a, Green'in ekiple nasıl uyum sağlayacağına dair kesin bir planı olduğunu açıkladı:



"Danny'yi tam olarak nasıl kullanmak istediğimizi biliyorum, onu doğrudan veteran rolüne koyacağım. Yetenekli oyuncularla nasıl oynanması gerektiğini biliyor ve bu konuda harika bir iş çıkardı.



Kariyerinde beraberinde oynayabildiği tüm harika oyuncuları düşündüğünüzde, bu açıdan şanslıydı. Bu büykü oyuncularla nasıl iyi oynayacağınızı öğrenmek, bir sanat formudur ve Danny bu konuda harika bir iş çıkardı. Onu bu yüzden istedik."



