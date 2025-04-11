Rivaldo'dan Vinicius'a mesaj: "Göster kendini"

Brezilyalı efsane isim Rivaldo, Vinicius Junior'un Arsenal ile oynanacak rövanş maçında kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rivaldo'dan Vinicius'a mesaj: 'Göster kendini'
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11 Nisan 2025 18:01
Son güncelleme 11 Nisan 2025 18:07
Brezilyalı efsane isim Rivaldo, Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile ilgili konuştu.

Rivaldo, "Vinicius, neredeyse Ballon d'Or'u kazanıyordu ve FIFA yılın futbolcusu seçildi. Daha sonra hakkında Suudi Arabistan'a transfer olabileceği haberleri çıktı. Yani spot ışıkları her zaman onun üzerinde olacak. Kötü bir dönem geçirdiğinizde eleştirilerin olması normaldir. Arsenal ile oynanacak rövanş maçı, Vinicius'un hayatta olduğunu ve geçen sezonki oyuncu olduğunu yeniden göstermesi için bir fırsat. Bu fırsatı iyi kullanmalı." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan 24 yaşındaki Vinicius Junior, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e 3-0'lık skorla kaybetmişti. İspanyol ekibi, Arsenal'i rövanşta 16 Nisan Çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

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