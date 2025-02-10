Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye kararı!

Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, Türkiye için şu anda kapıları kapattı.
Ara transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu, şu anda Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakmıyor.
Rangers'ta bu sezon 21 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Ara transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu, şu anda Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakmıyor.
Rangers'ta bu sezon 21 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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