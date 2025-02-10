Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye kararı!

Rangers forması giyen ve ara transfer döneminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın gündemine gelen Rıdvan Yılmaz, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye kararı!
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10 Şubat 2025 10:51
Son güncelleme 10 Şubat 2025 10:57
Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, Türkiye için şu anda kapıları kapattı.

Ara transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu, şu anda Türkiye'ye geri dönüşe sıcak bakmıyor.

Rangers'ta bu sezon 21 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın İskoç temsilcisi ise sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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