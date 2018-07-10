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Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması
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10 Temmuz 2018 17:12
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemini Emek Ege ve Tuğba Dural'a yorumladı

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ..

"Ölü sezon diyoruz ya... Bütün kulüplerin hazırlıksız olduğunu gördük, mali tablodan dolayı. Beşiktaş teknik direktörünün üçüncü yılı, başkanının da uzun yıllar oluyor. Ancak hala bir sirkülasyon konuşuluyor, transfer yapılamıyor deniyor.

Galatasaray'a gelelim... Allah'tan Galatasaray geçen sene bu takımı oluşturmuş. Yani onu da yapmasaymış şimdi daha sıkıntılı olacaktı.

Fenerbahçe'ye gelince...

Fenerbahçe'de bir beklentisi vardı taraftarın. "Her şey hazır, en azından %50'si, 60'ı hazır, biz sezona böyle başlarız." diyorlardı. Ama maalesef, bilmediğimiz bir mali tablo ortaya çıktı, bundan dolayı da Comolli ve ekibi bildiğimiz bir transfer gerçekleştiremedi. Cocu'nun şöyle bir avantajı var; Çok kompakt ve taktik anlayışı iyi bir takıma geldi. Şimdi buraya yetenekli oyuncuları almak lazım. Bu aşamada da bir güzel taraf var. Gizli götürülüyor ise ne al,. Süre de biraz daraldı tabi, 3-4 hafta sonra Şampiyonlar Ligi maçı var."

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