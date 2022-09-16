Rıdvan Dilmen: '18 milyon euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dinamo Kiev'in kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ima eden Rıdvan Dilmen, UEFA'nın verdiği primi vurgulayarak "18 milyon euro hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
AVRUPA GELİRLERİ GÜNDEM OLDU
Rıdvan Dilmen'in 18 milyon euro çıkışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para ödülleri merak konusu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda verilecek para ödülleri:
Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro
Galibiyet Ödülü: 630 bin euro
Beraberlik Ödülü: 210 bin euro
Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro
Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro
Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro
Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro
Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro
Final Ödülü: 4.6 milyon euro
Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro
AVRUPA GELİRLERİ GÜNDEM OLDU
Rıdvan Dilmen'in 18 milyon euro çıkışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para ödülleri merak konusu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda verilecek para ödülleri:
Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro
Galibiyet Ödülü: 630 bin euro
Beraberlik Ödülü: 210 bin euro
Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro
Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro
Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro
Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro
Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro
Final Ödülü: 4.6 milyon euro
Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro