Rıdvan Dilmen: '18 milyon euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dinamo Kiev'in kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ima eden Rıdvan Dilmen, UEFA'nın verdiği primi vurgulayarakifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen'in 18 milyon euro çıkışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para ödülleri merak konusu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda verilecek para ödülleri:3.63 milyon euro630 bin euro210 bin euro1.1 milyon euro550 bin euro1.2 milyon euro1.8 milyon euro2.8 milyon euro4.6 milyon euro4 milyon euro