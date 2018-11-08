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Ricardo Quaresma: ''Atamayınca sonuç böyle oluyor''

Beşiktaş'ın Genk ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Ricardo Quaresma, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ricardo Quaresma: ''Atamayınca sonuç böyle oluyor''
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08 Kasım 2018 23:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta takımın tek golünü atan Ricardo Quaresma, beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Quaresma, 1-1 biten Genk maçının ardından şu sözleri kullandı;

Bugün kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Hak ettiğimizi söyleyebilirim. Takım olarak çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Böyle devam edersek çok iyi sonuçlar alıp taraftarımızı sevindirebiliriz. Şimdi lige dönüp Pazar günü oynayacağımız maça odaklanmalıyız. Avrupa Ligi zamanı geldiğinde tekrar düşünürüz.

Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Skor çok daha farklı olabilirdi. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremeyince sonuç böyle oluyor. Kalan maçlarımıza bakacağız artık.

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