Ricardo Quaresma: ''Atamayınca sonuç böyle oluyor''

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile 1-1 berabere kalan'ta takımın tek golünü atan, beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.Quaresma, 1-1 biten Genk maçının ardından şu sözleri kullandı;Bugün kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Hak ettiğimizi söyleyebilirim. Takım olarak çok iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Böyle devam edersek çok iyi sonuçlar alıp taraftarımızı sevindirebiliriz. Şimdi lige dönüp Pazar günü oynayacağımız maça odaklanmalıyız. Avrupa Ligi zamanı geldiğinde tekrar düşünürüz.Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Skor çok daha farklı olabilirdi. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremeyince sonuç böyle oluyor. Kalan maçlarımıza bakacağız artık.