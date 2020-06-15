Ricardo Faty: 'Yaz aylarında oynamak garip geliyor'

Süper Lig'in yeniden başlamasının ardından Ankaragücü forması giyen Ricardo Faty, yabancı basına futbolun geri dönmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"YAZ AYLARINDA OYNAMAK GARİP"



BBC'ye açıklamalarda bulunan Faty; "Yaz aylarında futbol oynamak garip geliyor. Hava sıcaklığı bir sorun olacak ama oynamaya devam edeceğiz. Başlangıçta takım olarak 4'erli gruplar halinde çalışıyorduk. Herkesin idman yapmak için kendine ayrılmış özel bir zamanı vardı ve amacımız fizik gücümüzü korumaktı. Lig'in 12 Haziran'da geri döneceğini bildiğimiz andan itibaren, gerçek anlamda idmanlara başladık." dedi.



Seyircisiz maçlar hakkında da konuşan 33 yaşındaki orta saha; "Çok sağlam bir taraftarımız var, onların yanımızda olmaması sinir bozucu bir durum oldu. Aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi deplasmanlarda da avantajımız arttı." dedi.



