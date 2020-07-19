Ribery, Mandzukic ve Götze'yi çağırdı

Franck Ribery, Mandzukic ve Götze ile yeni sezonda yeniden takım arkadaşı olmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Ribery, Mandzukic ve Götze'yi çağırdı
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19 Temmuz 2020 16:47
Franck Ribery, takımları ile sözleşmeleri sona eren golcü Mario Mandzukic ve orta saha Mario Götze'yi Mor Menekşeler'e çağırdı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Fiorentina'da forma giyen oyuncu Mandzukic ve Götze'yi İtalya'ya davet etti.

Almanya'da Bayern Münih forması giyerken iki oyuncu ile de takım arkadaşlığı yapan Ribery, takımının gelecek sezon için daha iddialı konuma gelmesini istiyor.

Daha önce Götze'nin adı Atletico Madrid, Milan, Sevilla ve Lazio gibi takımlarla anılırken; Mandzukic'in adı da Galatasaray, Fenerbahçe ve Lokomotif Moskova ile anılıyordu.



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