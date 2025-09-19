19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-065'
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
1-1DA
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-1DA
19 Eylül
Lyon-Angers
0-051'
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Rhaldney: "Şükürler olsun ki kazandık"

Göztepeli Rhaldney, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Eylül 2025 22:46
Süper Lig'de Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, Göztepe futbolcusu Rhaldney değerlendirmelerde bulundu.

Göztepeli futbolcu, galibiyetten ötürü mutluluğunu saklayamadı. 

Rhaldney'in açıklamaları şu şekilde:

 "Öncelikle Allah'a şükürler olsun bu galibiyeti aldık. Gol attığım ve kazandığımız için takım adına çok mutluyum. Böyle bir skor bekliyorduk çünkü kazanmak istiyorduk. Takım olarak çok fazla çalıştık, elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz var. Herkesi tebrik ediyorum."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
