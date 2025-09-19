Rhaldney: 'Şükürler olsun ki kazandık'

Süper Lig'de Göztepe'nin Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, Göztepe futbolcusu Rhaldney değerlendirmelerde bulundu.
Göztepeli futbolcu, galibiyetten ötürü mutluluğunu saklayamadı.
Rhaldney'in açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Allah'a şükürler olsun bu galibiyeti aldık. Gol attığım ve kazandığımız için takım adına çok mutluyum. Böyle bir skor bekliyorduk çünkü kazanmak istiyorduk. Takım olarak çok fazla çalıştık, elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz var. Herkesi tebrik ediyorum."
Göztepeli futbolcu, galibiyetten ötürü mutluluğunu saklayamadı.
Rhaldney'in açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Allah'a şükürler olsun bu galibiyeti aldık. Gol attığım ve kazandığımız için takım adına çok mutluyum. Böyle bir skor bekliyorduk çünkü kazanmak istiyorduk. Takım olarak çok fazla çalıştık, elimizden geleni yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi şeyler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz var. Herkesi tebrik ediyorum."