Rennes beraberlikle play-off'a kaldı



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Rennes, sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti.



Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Rennes grubunu ikinci sırada tamamladı.



Maçın 17. dakikasında Abline'nin golüyle öne geçen Rennes, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda dakikalar 76'yı gösterdiğinde AEK Larnaca Rafa Lopez'le beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Rennes 12 puana yükseldi ve grubunu 2. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynama hakkı kazandı. AEK Larnaca ise puanını 5'e yükseltti ancak Avrupa macerasını noktaladı.



