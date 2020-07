Redick: "LeBron ve Durant'e verilen tepkiler, ırkçılıktan dolayıydı!"

New Orleans Pelicans guardı JJ Redick, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerlerinde verdikleri kararlarına verilen tepkileri, ırkçılığa dayandırdı.



Redick, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile, LeBron'un "The Decision"ı da dahil olmak üzere ABD'deki ırkçılığın tüm yönlerini tartıştıkları, uzun bir sohbet gerçekleştirdi.



Redick, LeBron (2010) ve Durant'in (2016) serbest oyuncu dönemlerinde aldığı kararların, mutlak güç konumunda olan güçlü bir siyah adamın, beyazları rahatsız etmesi nedeniyle büyük tepki aldığını savundu.



"Kevin Durant 2016 yılında Warriors'a katıldığında, LeBron James The Decision'ı yaptığında. Her zaman şu tartışmaları yapmak isteyen taraftar grubu var: 'Kolay yolu seçti. Miami'de Dwyane Wade ve Chris Bosh'a katıldı. Ya da Durant'in durumunda, onu playofflarda yenen bir takıma katıldı.' Ama bence Kevin ve LeBron'un bu kararlarına verilen tepkinin altında yatan bir neden, insanların güçlü siyahi adamların kendi adlarına bir karar vermelerinden ötürü rahatsız olmalarıydı. Buna gerçekten inanıyorum."



Redick, bu sorunların "toplumdaki sistemik ırkçılıkla" başladığını ve bu oyuncuların gördükleri tepkinin, Ohio ve Oklahoma'daki insanların bu seçimler üzerinde bir kontrolleri olmamasından ötürü kaynaklandığını belirtti.



James'in kararı, o NBA sezonunda Cleveland'a döndüğünde yanmış formalar, yırtık reklam panoları ve bolca düşmanlıkla sonuçlanmıştı. Durant, akranlarından ve eski takım arkadaşlarından ağır eleştirilerle, Oklahoma şehrine tepkili bir dönüşle ve sosyal medyada geniş çaplı hakaretlerle karşılanmıştı.