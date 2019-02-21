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Real Madrid'den Bale kararı! Sezon sonu...

Real Madrid, Gallerli yıldız Gareth Bale'i sezon sonunda satma kararı aldı. Yıldız futbolcunun transferiyle Premier Lig'den dev kulüpler ilgileniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Bale kararı! Sezon sonu...
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21 Şubat 2019 05:25
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen Real Madrid, bu sezon sonu ikinci büyük satışını yapmaya hazırlanıyor.

İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Gareth Bale'i sezon sonunda satma kararı aldı.

Haberde; Ronaldo'nun ayrılmasından sonra Bale'den beklenilen performansın alınamadığı vurgulandı. Ayrıca futbolcunun 30 yaşına girecek olmasıan rağmen Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ın önemli bir ilgisi olduğu belirtildi.

Real Madrid ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Gareth Bale, 30 maçta 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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