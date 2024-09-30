Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois

Real Madrid'de sakatlanan Thibaut Courtois, Lille ve Villarreal maçlarını kaçıracak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois
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30 Eylül 2024 18:38
Bu sezon sakatlıklardan çok sıkıntı yaşayan Real Madrid'e Thibaut Courtois'tan da kötü haber geldi.

Belçikalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.

Courtois'in milli ara sonrası Celta Vigo maçında forma giymesi bekleniyor.

Real Madrid'de Courtois'in yokluğunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.

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