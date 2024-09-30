Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois

Bu sezon sakatlıklardan çok sıkıntı yaşayan Real Madrid'e Thibaut Courtois'tan da kötü haber geldi.
Belçikalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.
Courtois'in milli ara sonrası Celta Vigo maçında forma giymesi bekleniyor.
Real Madrid'de Courtois'in yokluğunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.
Belçikalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.
Courtois'in milli ara sonrası Celta Vigo maçında forma giymesi bekleniyor.
Real Madrid'de Courtois'in yokluğunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.