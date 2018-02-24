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Real Madrid, Barcelona'yı ezip geçti!

THY Euroleague'de 23. haftada Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 101-74 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Barcelona'yı ezip geçti!
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24 Şubat 2018 00:45
THY Euroleague'in 23. haftasında Barcelona Lassa ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mücadeleye oldukça etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 30-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı koruyan Real Madrid, Barcelona karşısında devreye 52-35'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 26 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, son periyotta da üstünlüğü korudu ve Barcelona Lassa'yı deplasmanda 101-74 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 14. galibiyetini alırken Barcelona 16. kez mağlup oldu.

Real Madrid'de Jaycee Carroll 18 sayı kaydetti. Anthony Randolph 16 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynadı.

Barcelona Lassa'da Vezenkov ve Heurtel 11'er sayı kaydetti. Adam Hanga ve Koponen 10'ar sayıyla maçı tamamladı.

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