THY Euroleague'in 23. haftasında Barcelona Lassa ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mücadeleye oldukça etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 30-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı koruyan Real Madrid, Barcelona karşısında devreye 52-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 26 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, son periyotta da üstünlüğü korudu ve Barcelona Lassa'yı deplasmanda 101-74 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 14. galibiyetini alırken Barcelona 16. kez mağlup oldu.
Real Madrid'de Jaycee Carroll 18 sayı kaydetti. Anthony Randolph 16 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynadı.
Barcelona Lassa'da Vezenkov ve Heurtel 11'er sayı kaydetti. Adam Hanga ve Koponen 10'ar sayıyla maçı tamamladı.
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Mücadeleye oldukça etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 30-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı koruyan Real Madrid, Barcelona karşısında devreye 52-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 26 sayıya kadar çıkaran Real Madrid, son periyotta da üstünlüğü korudu ve Barcelona Lassa'yı deplasmanda 101-74 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 14. galibiyetini alırken Barcelona 16. kez mağlup oldu.
Real Madrid'de Jaycee Carroll 18 sayı kaydetti. Anthony Randolph 16 sayı, 6 ribaund, 3 asistle oynadı.
Barcelona Lassa'da Vezenkov ve Heurtel 11'er sayı kaydetti. Adam Hanga ve Koponen 10'ar sayıyla maçı tamamladı.
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