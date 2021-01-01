Raptors, Tristan Thompson'ı hedefleyebilir!

Toronto Raptors'ın, Boston Celtics pivotu Tristan Thompson için olası bir takas hedefi olduğu iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in raporuna göre Celtics, NBA'in son takas tarihi olan 25 Mart öncesinde Thompson ile yollarını ayırmayı tercih ederse, Raptors, veteran pivot için olası bir varış noktası olabilir.



Kariyerinin ilk dokuz sezonunu Cleveland Cavaliers ile geçirdikten sonra, geçtiğimiz ölü sezon döneminde Boston'a katılmak için iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Thompson, oynadığı 36 maçta 7.9 sayı ve 8.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Thompson, özellikle Aron Baynes'in alınmasından itibaren tutarlı bir üretim elde etme konusunda sıkıntı çeken Raptors takımı için verimli bir hamle olabilir. Şu anda beş maçlık bir mağlubiyet serisi içinde olan Toronto, ligin KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle birkaç ilk beş oyuncusundan yoksun durumda.



