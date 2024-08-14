RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis maçına hazır
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14 Ağustos 2024 21:18
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın sahasında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tesislerinde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Iberia Tiflis karşılaşmasının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.

RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis arasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

 
 
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