Ramadan Sobhi için sıkı pazarlık

Beşiktaş'ın kadrosunda katmak istediği Mısırlı yıldız Ramadan Sobhi için kulübünün 5 milyon euro istediği öne sürüldü.

, Fotoğraf; EPA
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Ramadan Sobhi için sıkı pazarlık
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13 Haziran 2022 10:22
Beşiktaş'ta kanat transferi için girişimler sürüyor.

Sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile ipleri koparan ve sol kanatta yeni bir isim arayan Beşiktaş, Mısırlı Ramadan Sobhi ile anlaşmaya vardıysa da kulübü Pyramids FC ile el sıkışamadı.



Mısır ekibi, 2020'de 5 milyon Euro karşılığında Huddersfield'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol açık için sıkı bir pazarlık sürdürüyor. Sol kanat için diğer alternatif ise Altay'dan Kazımcan Karataş.

 
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