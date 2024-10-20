Rafa Silva'nın aklı golde!

Ligde Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Konyaspor ağlarını havalandırıp taraftarları da coşturmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva'nın aklı golde!
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20 Ekim 2024 12:55
Son güncelleme 20 Ekim 2024 13:03
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, oynadığı futbolla mest etse de son haftalarda gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Ligin ilk 2 haftasını boş geçmeyen, son olarak 29 Eylül'de Lugano ile oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, ligde 60 gündür suskun.

Ligde Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçen Silva, Konyaspor ağlarını havalandırıp taraftarları da coşturmayı hedefliyor. 

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