Rafa Silva'nın aklı golde!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, oynadığı futbolla mest etse de son haftalarda gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Ligin ilk 2 haftasını boş geçmeyen, son olarak 29 Eylül'de Lugano ile oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, ligde 60 gündür suskun.
Ligde Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçen Silva, Konyaspor ağlarını havalandırıp taraftarları da coşturmayı hedefliyor.
Ligin ilk 2 haftasını boş geçmeyen, son olarak 29 Eylül'de Lugano ile oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, ligde 60 gündür suskun.
Ligde Sivas, Trabzon, Eyüp, Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçen Silva, Konyaspor ağlarını havalandırıp taraftarları da coşturmayı hedefliyor.