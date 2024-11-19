Radu Dragușin için transfer açıklaması!

Tottenham forması giyen Radu Dragușin için transfer açıklaması geldi. Rumen futbolcunun menajeri Florin Manea, Dragușin'in ocak ayında takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Radu Dragușin için transfer açıklaması!
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19 Kasım 2024 20:21
Tottenham'ın savunma oyuncusu Radu Dragușin'in geleceği için menajeri Florin Manea'dan açıklama geldi.

Juventus ve Napoli gibi takımların ilgilendiği oyuncusu Dragușin için konuşan Manea, "Napoli ve Juventus gibi takımların ilgisi bizi gururlandırıyor ancak Radu, Tottenham'a odaklanmış durumda ve ocak ayında takımdan ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Draguşin'in Tottenham ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

22 yaşındaki stoper, bu sezon Tottenham'da 9 maçta sahaya çıktı.

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