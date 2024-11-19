Radu Dragușin için transfer açıklaması!

Tottenham'ın savunma oyuncusu Radu Dragușin'in geleceği için menajeri Florin Manea'dan açıklama geldi.



Juventus ve Napoli gibi takımların ilgilendiği oyuncusu Dragușin için konuşan Manea, "Napoli ve Juventus gibi takımların ilgisi bizi gururlandırıyor ancak Radu, Tottenham'a odaklanmış durumda ve ocak ayında takımdan ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.



Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Draguşin'in Tottenham ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.



22 yaşındaki stoper, bu sezon Tottenham'da 9 maçta sahaya çıktı.



