Radamel Falcao'ya milli davet

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldıKolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak1. Atalanta - Duván Zapata2. Atalanta - Luis Muriel3. Atlas - Camilo Vargas4. Atlético Madrid - Santiago Arias5. Atlético Nacional - Daniel Muñoz6. Banfield - Iván Arboleda7. Boca Juniors - Frank Fabra8. Boca Juniors - Jorman Campuzano9. Boca Juniors - Sebastián Villa10. Bournemouth - Jéfferson Lerma11. Brighton - Steven Alzate12. Celta Vigo - Jeison Murillo13. Club Brugge - Éder Álvarez14. Colonia - Jhon Córdoba15. Corinthians- Víctor Cantillo16. Espanyol - Bernardo Espinosa17. Everton - Yerry Mina18. FPorto Mateus Uribe20. Genk - Jhon Lucumí21. Girona - Johan Mojica22. Juventus - Juan Cuadrado23. León - Yairo Moreno24. León - William Tesillo25. Monterrey - Stefan Medina26. Napoli - David Ospina27. Rangers - Alfredo Morelos28. Real Madrid - James Rodríguez29. River Plate Juan - Fernando Quintero30. River Plate - Rafael Borré31. Sporting - Cristian Borja32. Tolima - Álvaro Montero33. Tottenham - Dávinson Sánchez34. Zenit Wílmar - Barrios