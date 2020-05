Radamel Falcao: 'Küçük bir adamı büyütmeye hazırım!'

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 4. kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Eşi Lorelei Taron'un bir erkek çocuk dünyaya getireceğini belirten Falcao, 3 kız çocuğu sonrasında büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.Kolombiya'da konuşan Falcao, "Her baba gibi ben de çok mutluyum, erkek çocuğum olacağı için heyecanlıyım. Daha önce 3 kızım vardı ve oğlumla birlikte tamamlanmış hissedeceğim. Ailemiz için çok önemli bir an. Eşim erkek çocuğumuz olacağını biliyordu ve 'Tanrı bana bir oğlan sahibi olacağımızı söyledi, biliyorum' demişti. Oğlumuzla birlikte daha olgun bir insan olacağım, küçük bir adamı büyütmeye hazırım." dedi.Karantina döneminde eşinin yanında olabildiğini de söyleyen tecrübeli futbolcu, "Evde olduğum için hamileliğin her anına tanık oldum. Kızlarımın büyümesini izleyebildim. Bu belirsizlik döneminde, hep birlikte ileri bakacağız ve bebeğimiz doğunca daha da iyi olacağız." diye konuştu.Radamel Falcao'nun 3, 5 ve 7 yaşlarında Dominique, Desiree ve Annette isimlerinde 3 kız çocuğu var.