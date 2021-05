Rachid Ghezzal: 'Kalırsam mutlu olurum! Oğlum olursa, adı Kartal'

Müthiş asistleri ve golleriyle sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal, Milliyet Gazetesi'nden Attila Gökçe'ye çok özel açıklamalar yaptı. Evet, herkesin gönlündeki gibi, sıkça dile getirdiği gibi, Beşiktaş'ta kalmak, İstanbul'da yoluna devam etmek istiyor. Hem de uzun süre kalmak, kariyer yolculuğunu burada sürdürmek için planlarını yapıyor.



"Kalırsam çok mutlu olurum"

Kimsenin itiraz etmediği, herkesin bildiği, ama ille de aynı yanıtı beklediği konuda güzel dileklerle, ben sormadan otomatize ettiği biçimde başlıyor röportaja:



"Burada kalırsam çok mutlu olurum. Beşiktaş'ı seviyorum, çok güzel bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarımın hepsinden yardım ve destek gördüm. İyi bir dayanışma örneği verdik. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de hayat boyu unutamayacağım dostlarım olacak."



Peki kaç çocuğun var?

- İki... Bir kız, bir oğlan.



"Bir oğlum daha olursa, adı Kartal olacak"



Diyelim ki bir oğlun daha oldu. En çok hangi arkadaşının adını koymak istersin?

Gülüyor...

Hiçbirinin diyor...

Açıklıyor:



Böyle bir durumda arkadaşlarımdan birini seçmem kolay ve doğru olmaz. Ama ben koyacağım ismi biliyorum.



Susuyor. Yine hınzır bir tebessüm... İki elini havaya kaldırıyor, sonra pike yapar gibi pençe işaretini veriyor...



- Bir oğlum daha olursa eğer... adını... KARTAL koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım. Kariyerim nasıl devam ederse etsin, ayrılık bile olsa Beşiktaş hep benimle kalbimde kalacak, hayatımda olacak!



Mutluluğu gözlerinden okunuyor... Sürekli tebessüm halinde...



'Hissettiğin gibi oyna'



Peki hiç mi üzülmedi, öfkelenmedi, canı yanmadı?



-Karagümrük'le oynadığımız son maçı biliyorsunuz. Bertolacci 39'da attı golünü. Hiç telaşlanmadık. İkinci yarı başladığında golü atacağımızı biliyorduk. 54'te beraberlik golünü attım. İlle de ikincinin peşindeyken, Borini'den ikinciyi yemez miyiz? Çok üzüldüm, sinirlendim. Kendi kendime çok kızdım. Hem de rakip 10 kişi kalmışken... O maçı bitirdik. Soyunma odasında karar verdik: Bu işi İzmir'de bitireceğiz. Öyle yaptık, şampiyon olduk.



Rachid Ghezzal, Galatasaray'da Hagi, Fenerbahçe'de Alex ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sonra Süper Lig'de harikalar yaratan sol ayaklı kahramanların yeni versiyonu. Devam ederse, elbette onun da bir dönemi olacak.



- Buraya gelmeden önce Sergen Yalçın'ın kulüpte efsane olduğunu öğrendim. İdmanlara başladık, çık sahada hissettiğin gibi oyna, dedi. Bana oyun içinde kullanacağım çok değerli anahtarlar verdi. Oynarken çok kapı açtım. Ona çok borçlu olduğumu hissediyorum.



Ghezzal, Süper Lig'in asist kralı. 17 asisti var, bir asist de kupa finalinde yaptı, 18'i buldu. Bu sezon kişisel rekorunu yenileyerek 8 gol attı. Vincent Aboubakar sakatlandıktan sonra da penaltılar ona kaldı. Birbirinden usta iş vuruşlarla hiç birini kaçırmadı.



'En beğendiğim Halil'

Ghezzal bu sezon işini zorlaştıranları da anlattı:



- Süper Lig'de çok iyi sol bekler var Galatasaraylı Saracchi mesela Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor. Göztepeli Berkan da çok iyi. Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli Halil. Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor. Alanyasporlu Salih ve Efecan ile Fenerbahçeli İrfan Can çok iyi oyuncular. İrfan Can çok sakatlık yaşadı. Oynayamamak gerçekten kötü bir şey. Kimsenin sakatlanmasını istemem.



Robben'e hayran Töre'yi seviyor

Ghezzal, Bayern Münih'in unutulmaz Hollandalı yıldızı Arjen Robben'e hayran. "O da benim gibi sol ayaklı, ama sağda oynuyor. İlk yıllarımda bana da ilham verdi, antrenörlere de. Çok farklı bir oyuncu tipini başarıyla ortaya koydu" diyor. Beşiktaş'ta en değer verdiği takım arkadaşlarından biri de Gökhan Töre; "İkimizin benzer özellikleri var. Sakatlığı nedeniyle az oynayabildi ama son haftalarda bize çok yardım etti. İyi arkadaşım. Onu seviyorum" ifadelerini kullanıyor.



'Şampiyonlar Ligi farklı'

"Biz bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için takım halinde çok büyük bir mücadele ortaya koyduk. Ben de Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne yabancı değilim aslında. Her futbolcunun ve her kulübün yer almak istediği bir futbol sahnesinden söz ediyoruz. En iyilerin liginde Beşiktaş formasıyla oynamayı elbette isterim. Orada oynamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif..."



'Avrupa'nın en iyisi Mahrez'

"Riyad Mahrez hem Avrupa'nın, hem de Afrika'nın en iyi futbolcusu. Ben de ülkeme hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bazen 10 dakika.. Bazen 20, bazen de 90 dakika.. Oynadığımda mutlu oluyorum."



Hakemlere bir mesajı var

Ghezzal'ın hakemlere de bir mesajı var: "Hepsi de çok ağır baskı altında maç yönetiyorlar. Türkiye'de iyi hakemler var. Hatalı kararları da olabilir. Hepsinin de zor bir iş yaptığını biliyorum, görüyorum. Onlara da lige katkıları için teşekkür ediyorum."